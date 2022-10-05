***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti7.227,6Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri203.103,25Fon Yönetim Ücreti431.533,28Hisse Senedi Komisyonu4.985,34Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu391,92Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar599.683,82Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler34.359,06TOPLAM GİDERLER1.281.284,27 % 0DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ334.741.862,46 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067703BIST