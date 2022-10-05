***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.769,4Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri82.821,5Fon Yönetim Ücreti134.206,04Hisse Senedi Komisyonu23.033,05Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu558,56Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar795,89Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler17.017,6TOPLAM GİDERLER264.204,39 % 0DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ129.656.100 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067704BIST