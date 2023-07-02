***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
02.07.2023 14:20
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.932,57
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
125.483,7
Fon Yönetim Ücreti
1.704.733,35
Hisse Senedi Komisyonu
171,41
Tahvil Bono Komisyonu
28.751,52
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisy,93 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162979
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3525,8881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1128
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1219
En Düşük
25,5786
12:3528,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1395
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5695
En Düşük
28,0438
12:351.604,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.603,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.596,48
|
1.610,46
En Düşük
1.591,76
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7312
|25,8881
|% -0,43
|
|Euro
|27,8133
|28,1329
|% -0,49
|
|Sterlin
|32,9191
|33,0842
|% 0,63
|
|Frank
|28,9434
|29,1177
|% 0,47
|
|Riyal
|6,9138
|6,9484
|% -0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|11,41
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|7,42
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.343
|19,00
|
|Çeyrek
|2.569
|2.671
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,02
|19,04
|0,14
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,49
|