***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.02.2020 17:36
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Katılım Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYQPYS00060
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 13.02.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09.00 - 12.30 KURUCU 1 YOK
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'sine kadar ise katılma hesapları, yabancı kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon Portföyüne 6 yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon toplam değerinin %80'i ve fazlası yerli ve/veya yabancı ihraççıların yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyü, işbu izahnamenin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan "Danışma Kurulu" tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır. 2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 50
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi 30
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL 20
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00343 1,25 0,00343 1,25
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Necati Tunçer 13.02.2020 25 Düzey3 / Türev Araçları
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Maruf Ceylan 13.02.2020 10 Düzey3 / Türev Araçları
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL 02129487800 02129487878 bilgi@qinvestportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 MVanli@qinvestportfoy.com
Mehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 MNTuncer@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 SVatansever@qinvestportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818432
BIST