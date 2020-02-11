***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Katılım Şemsiye FonuISIN Kodu TRYQPYS00060Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 13.02.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09.00 - 12.30 KURUCU 1 YOKFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'sine kadar ise katılma hesapları, yabancı kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon Portföyüne 6 yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon toplam değerinin %80'i ve fazlası yerli ve/veya yabancı ihraççıların yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyü, işbu izahnamenin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan "Danışma Kurulu" tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 50BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi 30BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL 20Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00343 1,25 0,00343 1,25Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Necati Tunçer 13.02.2020 25 Düzey3 / Türev AraçlarıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMaruf Ceylan 13.02.2020 10 Düzey3 / Türev Araçlarıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL 02129487800 02129487878 bilgi@qinvestportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMurat Vanlı Genel Müdür 02129487800 MVanli@qinvestportfoy.comMehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 MNTuncer@qinvestportfoy.comSerdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 SVatansever@qinvestportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818432BIST