***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYQPYS00078Fonun Süresi SÜresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 17.02.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13.30 TEFAS / KURUCU 1 Her haftanın son işgünü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alımFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarından oluşacaktır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi 801 Aylık Kar Payı Endeksi USD 20Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00274 1 0,00274 1Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Necati Tunçer 17.02.2020 25 Düzey3 / Türev AraçlarIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMaruf Ceylan 17.02.2020 10 Düzey3 / Türev Araçlarıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Istanbul Türkiye 02129487800 90 212 948 7878 bilgi@qinvestportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMurat Vanlı Genel Müdür 02129487800 MVanli@qinvestportfoy.comMehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 MNTuncer@qinvestportfoy.comSerdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 SVatansever@qinvestportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818439BIST