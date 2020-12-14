***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse Senedi Şemsiye FonISIN Kodu TRYQPYS00011Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Qinvest Danışma Kurulu tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir. Fonun risk değeri 6 olarak belirlenmiştirFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say."%90 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar payı TL Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi'dirKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,0000822 3 0,0000822 3 Giriş çıkış komisyonu yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893129BIST