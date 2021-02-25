***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYQPYS00086Fonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne yalnızca katılım (faizsiz finans) ilkelerine uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyü, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve yatırım fonları ile kurulca uygun görülen katılım (faizsiz finans) ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TLKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,0000342 1,25 0,0000343 1,25Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Necati Tunçer 25 Düzey3 / Türev AraçlarIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMaruf Ceylan 10 Düzey3 / Türev Araçlarıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Istanbul Türkiye 02129487800 90 212 948 7878 bilgi@qinvestportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMurat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comMehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comSerdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912621BIST