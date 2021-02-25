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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.02.2021 11:38



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYQPYS00086
Fonun Süresi Süresiz

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne yalnızca katılım (faizsiz finans) ilkelerine uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyü, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve yatırım fonları ile kurulca uygun görülen katılım (faizsiz finans) ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0000342 1,25 0,0000343 1,25

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Necati Tunçer 25 Düzey3 / Türev AraçlarI

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Maruf Ceylan 10 Düzey3 / Türev Araçları

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Istanbul Türkiye 02129487800 90 212 948 7878 bilgi@qinvestportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Mehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912621


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Tam 2.748 2.818 -10,76  
Yarım 1.328 1.363 -5,21  
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Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 66,45 66,45 0,27  
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