***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.İş Bankası A.ŞPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon'un amacı, kira getirili ve değer artışı potansiyeli olan gayrimenkullere yatırım yaparak elde edilecek kira ve değer artış gelirleri üzerinden yatırımcılara düzenli ve artan oranda getiri sağlamaktır.Buna ek olarak aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.Fon ağırlıklı olarak kiracılı ticari mülklere yatırım yapmayı, bunun yanı sıra konut, arsa ve benzeri farklı gayrimenkul segmentlerinde de yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedeflemekte olup, kiracılı mülkler arasında da öncelikle fabrika, depo, antrepo gibi sanayi sektörünün kullanımında olan mülkleri göz önünde bulunduracaktır.Fonun menfaatine olması halinde satın alınan gayrimenkullerin bedelleri vadeli olarak ödenebilir. Fon, faizsiz finans esaslarına uygun olmak koşuluyla finansman sağlayabilir, gayrinakdi finansman kullanabilir. Fon, varlıkları üzerinde Tebliğin 23. maddesi kapsamında rehin veya diğer sınırlı haklar tesis ettirilebilir.Fon portföyüne alınan ve alınması planlanan gayrimenkullerin kira getirisini artırma ve bu gayrimenkuller için değer artışı yaratılması konularında uzman kuruluşlardan (en iyi kullanım analizi, marka karma analizi, marka yerleştirme analizi ve maliyet azaltıcı analizler gibi) danışmanlık hizmeti alınacaktır.Fonun hedefi, katılma payı satışları neticesinde toplanacak anaparanın yıllık bazda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalaması oranında net getiri sağlamaktır.Bu hedefe ulaşmak için yapılan ya da yapılacak olan kira sözleşmelerine ilişkin tüm gayrimenkul yönetim giderleri, bakım-onarım giderleri, sigorta giderleri vb. belirlenerek vergi ve amortisman analizleri yapılacaktır. Ayrıca, finansal danışmanlardan alınacak raporlar doğrultusunda ise nüfus dinamikleri, yatırım yapılacak gayrimenkullerin çevresindeki kamusal ve özel yatırımlar ve muhtemel rekabet ortamlarının analizleri doğrultusunda fizibilite çalışmaları yürütülecektirKıstas DeğeriKıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)Yıllık bazda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalaması.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,000719 0,2625Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar: Mehmet Necati Tunçer 24.02.2021Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Emre ÇAMLIBEL 24.02.2021 Re- Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 28Mehmet Ali ERGİN 24.02.2021 Re- Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 13Alim TELCİ 24.02.2021 Re- Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 27Murat VANLI 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel MüdürüSerdar Necdet VATANSEVER 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür YardımcısıZiya EREN 24.02.2021 KMC Steel Service Center, Zeren Gayrimenkul A.Ş., MGE Metal, ER-Bİ Kelepçe, Göktaş Yassı Hadde, Crawley Town FC ve Wyndham Çerkezköy şirketlerinde yöneticiFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMaruf Ceylan 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 12 Türev Araçları Lisansı 08.02.2008-300809 Düzey 3 Lisansı 21.01.2009-203635Buğra Bilgi 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 9 Düzey 3 Lisansı 28.08.2009-204035 Türev Araçları Lisansı 10.01.2011-301872İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaQInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Istanbul Türkiye Tel: +90 212 948 7800 Tel: +90 212 948 7878 bilgi@qinvestportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930056BIST