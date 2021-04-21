Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.04.2021 15:36



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.İş Bankası A.Ş
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un amacı, kira getirili ve değer artışı potansiyeli olan gayrimenkullere yatırım yaparak elde edilecek kira ve değer artış gelirleri üzerinden yatırımcılara düzenli ve artan oranda getiri sağlamaktır.
Buna ek olarak aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.
Fon ağırlıklı olarak kiracılı ticari mülklere yatırım yapmayı, bunun yanı sıra konut, arsa ve benzeri farklı gayrimenkul segmentlerinde de yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedeflemekte olup, kiracılı mülkler arasında da öncelikle fabrika, depo, antrepo gibi sanayi sektörünün kullanımında olan mülkleri göz önünde bulunduracaktır.
Fonun menfaatine olması halinde satın alınan gayrimenkullerin bedelleri vadeli olarak ödenebilir. Fon, faizsiz finans esaslarına uygun olmak koşuluyla finansman sağlayabilir, gayrinakdi finansman kullanabilir. Fon, varlıkları üzerinde Tebliğin 23. maddesi kapsamında rehin veya diğer sınırlı haklar tesis ettirilebilir.
Fon portföyüne alınan ve alınması planlanan gayrimenkullerin kira getirisini artırma ve bu gayrimenkuller için değer artışı yaratılması konularında uzman kuruluşlardan (en iyi kullanım analizi, marka karma analizi, marka yerleştirme analizi ve maliyet azaltıcı analizler gibi) danışmanlık hizmeti alınacaktır.

Fonun hedefi, katılma payı satışları neticesinde toplanacak anaparanın yıllık bazda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalaması oranında net getiri sağlamaktır.
Bu hedefe ulaşmak için yapılan ya da yapılacak olan kira sözleşmelerine ilişkin tüm gayrimenkul yönetim giderleri, bakım-onarım giderleri, sigorta giderleri vb. belirlenerek vergi ve amortisman analizleri yapılacaktır. Ayrıca, finansal danışmanlardan alınacak raporlar doğrultusunda ise nüfus dinamikleri, yatırım yapılacak gayrimenkullerin çevresindeki kamusal ve özel yatırımlar ve muhtemel rekabet ortamlarının analizleri doğrultusunda fizibilite çalışmaları yürütülecektir


Kıstas Değeri
Kıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)
Yıllık bazda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalaması.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,000719 0,2625

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
: Mehmet Necati Tunçer 24.02.2021

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 24.02.2021 Re- Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 28
Mehmet Ali ERGİN 24.02.2021 Re- Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 13
Alim TELCİ 24.02.2021 Re- Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 27
Murat VANLI 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü
Serdar Necdet VATANSEVER 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Ziya EREN 24.02.2021 KMC Steel Service Center, Zeren Gayrimenkul A.Ş., MGE Metal, ER-Bİ Kelepçe, Göktaş Yassı Hadde, Crawley Town FC ve Wyndham Çerkezköy şirketlerinde yönetici

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Maruf Ceylan 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 12 Türev Araçları Lisansı 08.02.2008-300809 Düzey 3 Lisansı 21.01.2009-203635
Buğra Bilgi 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 9 Düzey 3 Lisansı 28.08.2009-204035 Türev Araçları Lisansı 10.01.2011-301872

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Istanbul Türkiye Tel: +90 212 948 7800 Tel: +90 212 948 7878 bilgi@qinvestportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930056


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:401.338
Değişim :  -1,98% |  -27,05
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366 En Düşük
1.337
BIST En Aktif Hisseler15:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 3,96 109.475 % 10,00  
UTPYA 23,10 2.089.972 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.668.895 % 9,99  
FORMT 1,14 10.626.749 % 9,62  
UMPAS 1,60 122.672 % 9,59  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Dolar 8,1708 8,1781 % 0,87  
Euro 9,8319 9,8386 % 0,71  
Sterlin 11,3554 11,4123 % 0,75  
Frank 8,8772 8,9307 % 0,63  
Riyal 2,1751 2,1860 % 0,90  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 8,77  
Altın Gr. 469 469 5,04  
Cumhuriyet 3.102 3.149 41,00  
Tam 3.088 3.166 44,20  
Yarım 1.493 1.531 21,38  
Çeyrek 749 766 10,69  
Gümüş.Ons 26,10 26,14 0,28  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 0,11  
B. Petrol 65,32 65,32 -1,25  
Seans Raporu 15:40
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru