***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.07.2021 14:33
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Necati Tunçer 12.08.2018 25 Düzey3 / Türev Araçları
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Necdet Vatansever 12.08.2018 15 Düzey3 / Türev Araçları
Maruf Ceylan 12.08.2018 10 Düzey3 / Türev Araçları
Buğra Bilgi 12.08.2018 8 Düzey3 / Türev Araçları
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Ist. 02129487800 02129487878 bilgi@qinvestportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Mehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947672
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14:561.388
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BIST En Aktif Hisseler14:56
|TUREX
|10,52
|19.581.917
|% 9,93
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|IDGYO
|1,92
|24.921.639
|% 9,71
|
|AGYO
|2,25
|27.495.005
|% 7,66
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|841.449.670
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|419.984.619
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,05
|405.430.897
|% 1,88
|
|THYAO
|13,88
|404.006.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|389.462.361
|% 1,80
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|YKBNK
|2,26
|389.462.361
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|163.207.181
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|841.449.670
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|419.984.619
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,05
|405.430.897
|% 1,88
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6670
|8,6695
|% -0,19
|
|Euro
|10,2587
|10,2632
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0262
|% 0,13
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,01
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|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,10
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|14:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,37
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|Altın Gr.
|504
|504
|2,55
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|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
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|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
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|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,33
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