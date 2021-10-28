***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.10.2021 15:17
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYQPYS00110
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Necati Tunçer 25 Düzey3 / Türev Araçları
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Maruf Ceylan 10 Düzey3 / Türev Araçları
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL 02129487800 02129487878 bilgi@qinvestportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Mehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973218
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1064
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1068
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35556,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 8,63
|Açılış
|: 556,60
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5807
|9,5865
|% 1,12
|
|Euro
|11,1281
|11,1339
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1539
|13,2199
|% 1,25
|
|Frank
|10,4078
|10,4705
|% 1,16
|
|Riyal
|2,5531
|2,5659
|% 1,27
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,69
|
|Altın Gr.
|557
|557
|9,16
|
|Cumhuriyet
|3.655
|3.710
|51,00
|
|Tam
|3.639
|3.730
|49,36
|
|Yarım
|1.759
|1.804
|23,88
|
|Çeyrek
|882
|902
|11,94
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,11
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:26
DESPC, SELVA, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
GOODY, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15MAKTK
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 890 adet işlem
-
15:12KARYE
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 614, 886 adet işlem
-
15:11
DOBUR, GOZDE, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında