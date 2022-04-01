***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2022 15:02
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0006328 0,23 0,0006328 0,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014985
BIST
14:482.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 20,07
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
14:4814,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0264
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6980
En Düşük
14,6377
14:4816,2471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:48910,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,16
|Açılış
|: 910,55
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:48
|ULUSE
|124,60
|4.087.129
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.707.269
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,84
|116.107.311
|% 8,59
|
|ASUZU
|80,95
|148.128.637
|% 8,22
|
|KONKA
|14,07
|79.468.333
|% 7,16
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,30
|65.903.255
|% -7,07
|
|ITTFH
|1,37
|46.390.721
|% -5,52
|
|AKFGY
|3,14
|23.728.177
|% -5,42
|
|AYCES
|68,20
|2.686.744
|% -5,34
|
|GARAN
|12,51
|4.220.028.347
|% 2,54
|
|THYAO
|32,70
|2.437.379.474
|% 1,36
|
|PETKM
|9,38
|1.965.201.957
|% 3,88
|
|TUPRS
|228,30
|1.719.872.076
|% 6,48
|
|KRDMD
|15,45
|1.578.757.315
|% 0,98
|
|GARAN
|12,51
|4.220.028.347
|% 2,54
|
|PETKM
|9,38
|1.965.201.957
|% 3,88
|
|KARSN
|5,85
|1.010.866.122
|% 6,36
|
|AKBNK
|7,37
|1.206.067.571
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,17
|672.402.251
|% 2,21
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6923
|14,6980
|% 0,18
|
|Euro
|16,2393
|16,2471
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,2513
|19,3478
|% 0,15
|
|Frank
|15,8314
|15,9267
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9050
|3,9246
|% 0,18
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,19
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
|
|Tam
|5.990
|6.140
|-46,94
|
|Yarım
|2.895
|2.970
|-22,70
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,90
|
Seans Raporu
14:48
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15:03XU100
Endeks 2, 253 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 26, 746.00 milyon TL de
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15:03GLYHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 553, 270 adet işlem
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15:02TUPRS
Yüzde 6.53 oranında artışla 228.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 719, 451 adet işlem
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15:01KARSN
Yüzde 6.36 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 115, 822 adet işlem
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14:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PETKM, KOZAA