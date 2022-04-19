***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 15:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,000403 0,147 0,000403 0,147
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021941
BIST
17:152.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,92
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:1514,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6702
En Düşük
14,6258
17:1515,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0520
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:15924,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,13
|Açılış
|: 924,24
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DAGHL
|19,29
|10.064.778
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.391.569
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.613.081
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|271.468.174
|% 9,80
|
|BOSSA
|45,12
|40.550.775
|% 9,04
|
|ISGYO
|11,07
|54.274.822
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.305.939
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|59.290.484
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.067.546
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.332.864
|% -9,37
|
|GARAN
|14,27
|3.122.941.220
|% -1,04
|
|THYAO
|37,76
|2.644.346.420
|% 0,32
|
|KRDMD
|16,23
|2.485.652.811
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,25
|2.300.459.697
|% 0,19
|
|TUPRS
|255,90
|1.985.030.111
|% 1,75
|
|ODAS
|2,50
|1.317.416.424
|% 5,04
|
|TSKB
|2,01
|916.521.710
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,25
|2.300.459.697
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,90
|1.006.106.526
|% 0,00
|
|HALKB
|6,03
|1.405.756.185
|% 2,38
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6643
|14,6668
|% 0,21
|
|Euro
|15,8370
|15,8460
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,0138
|19,1092
|% 0,13
|
|Frank
|15,4360
|15,5290
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8993
|3,9189
|% 0,37
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-18,89
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,29
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:31BJKAS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 802, 588 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 46, 900.00 milyon TL de
-
17:29HUNER
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 057, 541 adet işlem
-
17:28ALCAR
Yüzde 4.50 oranında artışla 304.20 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 774 adet işlem
-
17:27KONTR
Yüzde 5.27 oranında artışla 147.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 389, 101 adet işlem