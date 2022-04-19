***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 15:40
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYQPYS00102
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Necati Tunçer 25 Düzey3 / Türev Araçları
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emre ÇAMLIBEL
Mehmet Ali ERGİN
Alim TELCİ
Murat VANLI
Serdar Necdet VATANSEVER
Ziya EREN
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL 02129487800 02129487878 bilgi@qinvestportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Mehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021960
BIST
17:152.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,92
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:1514,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0308
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6702
En Düşük
14,6258
17:1515,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0596
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:15924,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,13
|Açılış
|: 924,24
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DAGHL
|19,29
|10.064.778
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.391.569
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.613.081
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|271.708.494
|% 9,80
|
|BOSSA
|44,88
|40.948.867
|% 8,46
|
|ISGYO
|11,07
|54.289.324
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.334.018
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|59.350.352
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.116.335
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.349.630
|% -9,37
|
|GARAN
|14,25
|3.143.210.819
|% -1,18
|
|THYAO
|37,78
|2.659.041.085
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,22
|2.492.756.799
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,24
|2.311.268.812
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,80
|1.988.660.142
|% 1,71
|
|ODAS
|2,51
|1.318.765.611
|% 5,46
|
|TSKB
|2,01
|920.317.251
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,24
|2.311.268.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.013.756.523
|% 0,00
|
|HALKB
|6,01
|1.419.405.821
|% 2,04
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6659
|14,6674
|% 0,21
|
|Euro
|15,8423
|15,8536
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,0093
|19,1046
|% 0,10
|
|Frank
|15,4279
|15,5208
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8993
|3,9189
|% 0,37
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-19,30
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,48
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 46, 900.00 milyon TL de
-
17:29HUNER
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 057, 541 adet işlem
-
17:28ALCAR
Yüzde 4.50 oranında artışla 304.20 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 774 adet işlem
-
17:27KONTR
Yüzde 5.27 oranında artışla 147.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 389, 101 adet işlem
-
17:26ECILC
Yüzde 4.72 oranında artışla 10.21 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 670, 046 adet işlem