***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYQPYS00102Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Necati Tunçer 25 Düzey3 / Türev AraçlarıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emre ÇAMLIBELMehmet Ali ERGİNAlim TELCİMurat VANLISerdar Necdet VATANSEVERZiya ERENİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL 02129487800 02129487878 bilgi@qinvestportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaMurat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comMehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comSerdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021960BIST