***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2022 11:21
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0005753 0,21 0,0005753 0,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036664
BIST
11:482.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,46
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
11:4817,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0113
|Açılış
|: 17,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
11:4818,2255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0310
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
11:481.020,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.020,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MAVI
|47,30
|82.701.165
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|8.674.912
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|304.548.417
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.093.007
|% 9,91
|
|TBORG
|22,88
|606.869
|% 9,47
|
|TSGYO
|6,11
|74.054.219
|% -9,48
|
|OYYAT
|63,75
|40.518.748
|% -7,41
|
|PSGYO
|9,96
|42.414.086
|% -3,49
|
|MAGEN
|12,98
|49.241.026
|% -3,21
|
|BOSSA
|59,05
|8.899.613
|% -3,20
|
|THYAO
|48,12
|2.344.179.442
|% -0,46
|
|SISE
|22,48
|879.373.659
|% -2,09
|
|AKBNK
|8,60
|810.264.984
|% 2,75
|
|YKBNK
|4,76
|767.056.847
|% 2,37
|
|GARAN
|15,34
|727.820.070
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,76
|767.056.847
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,65
|342.980.019
|% -1,12
|
|DOHOL
|4,16
|434.196.913
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,60
|810.264.984
|% 2,75
|
|SEGYO
|1,19
|94.828.604
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1018
|17,1289
|% 0,07
|
|Euro
|18,1807
|18,2255
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4084
|21,5158
|% 0,12
|
|Frank
|17,5188
|17,6243
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5721
|4,5951
|% 0,25
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-3,35
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|1,30
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,05
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Seans Raporu
11:48
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