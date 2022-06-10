***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2022 11:21
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0005753 0,21 0,0005753 0,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036665
BIST
11:492.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,32
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
11:4917,0807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0369
|Açılış
|: 17,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
11:4918,1713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0852
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
11:491.020,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.020,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MAVI
|47,30
|82.886.297
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|8.674.912
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|304.594.663
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.093.007
|% 9,91
|
|TBORG
|22,88
|606.869
|% 9,47
|
|TSGYO
|6,14
|74.346.979
|% -9,04
|
|OYYAT
|63,55
|40.628.419
|% -7,70
|
|DOKTA
|23,70
|665.485
|% -4,59
|
|ACSEL
|55,35
|5.968.383
|% -3,40
|
|PSGYO
|9,97
|42.490.924
|% -3,39
|
|THYAO
|48,14
|2.347.440.814
|% -0,41
|
|SISE
|22,54
|887.113.503
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,60
|817.593.007
|% 2,75
|
|YKBNK
|4,77
|772.759.675
|% 2,58
|
|GARAN
|15,35
|739.823.767
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,77
|772.759.675
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,67
|345.475.755
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,16
|434.540.411
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,60
|817.593.007
|% 2,75
|
|SEGYO
|1,19
|94.912.983
|% 0,00
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0478
|17,0807
|% -0,22
|
|Euro
|18,1249
|18,1713
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,4002
|21,5075
|% 0,08
|
|Frank
|17,5112
|17,6166
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5704
|4,5933
|% 0,21
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-3,50
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|1,30
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,02
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,09
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Seans Raporu
11:49
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