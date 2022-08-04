***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2022 12:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0005466 0,1995 0,0005466 0,1995
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051770
BIST
12:282.718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 33,94
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:2817,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:2818,3556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1135
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:281.027,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,84
|Açılış
|: 1.027,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:25
|KRPLS
|8,26
|56.649.869
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.188.138
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BIZIM
|24,20
|50.543.942
|% 8,42
|
|TMSN
|58,55
|341.907.117
|% 8,33
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|GLBMD
|8,99
|7.183.941
|% -3,85
|
|SNGYO
|5,32
|52.469.876
|% -3,80
|
|AYCES
|64,00
|2.090.294
|% -3,76
|
|MZHLD
|84,00
|43.655.689
|% -3,72
|
|THYAO
|55,55
|2.114.992.915
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,84
|1.967.568.117
|% 6,53
|
|SISE
|23,64
|1.056.437.276
|% 1,55
|
|SASA
|50,65
|687.780.749
|% 1,63
|
|KARSN
|7,30
|685.161.570
|% 3,25
|
|TSKB
|2,89
|399.388.555
|% 0,70
|
|EKGYO
|3,22
|392.287.611
|% 1,90
|
|ZOREN
|2,43
|293.121.558
|% 6,11
|
|SKBNK
|1,96
|213.756.022
|% 7,10
|
|KARSN
|7,30
|685.161.570
|% 3,25
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9613
|17,9671
|% 0,22
|
|Euro
|18,3199
|18,3469
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,7946
|21,9039
|% 0,40
|
|Frank
|18,6445
|18,7569
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7679
|4,7918
|% 0,32
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|13,00
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,38
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|81,00
|
|Tam
|6.896
|6.948
|45,00
|
|Yarım
|3.360
|3.397
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|96,53
|96,53
|-0,25
|