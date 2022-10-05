***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.İş Bankası A.Ş.ISIN Kodu TRYQPYS00177Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.Fonun Süresi 7 YILFonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi, başta Macellan İleri Teknoloji A.Ş. olmak üzere halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını büyüme amacıyla güçlendirmek ihtiyacında olan anonim ve limited şirketlere, sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak veya kurucu olmak, sermaye benzeri kredi ve sermayedar kredisi kullandırmak suretiyle gelişimi desteklemek ve değer yaratmak üzerine kuruludur.Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere yatırım yapabilir.Uygulanacak her türlü yatırım kararı faizsiz finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde Katılım esaslarına uygun alanlarda faaliyet gösteriyor olması ön şart olup, büyüme potansiyeli taşıması, operasyonel ve finansal gelişime açık olması, kurumsal yönetim yapısına yatkın, sorumluluk ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olması, istihdam yaratması, çevreye duyarlılık, katma değerli ürün geliştirebilme ve rekabetçilik ön planda tutulacaktır.Yapılacak yatırımlarda azınlık veya çoğunluk payların satın alınması söz konusu olabileceği gibi, imtiyazlı paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve/veya diğer girişim sermayesi yatırım fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metodlar uygulanabilir.Yatırımlardan çıkış stratejileri öncelikli olarak stratejik ortağa satış, halka arz veya kurucu ortağa satış olacaktır.Uygulanacak her türlü yatırım kararı faizsiz finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektirKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,003596 1,3125 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Necati Tunçer 29 Düzey3 / Türev AraçlarıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCan GÜÇLÜ 23.05.2022 12Murat VANLI 23.05.2022 Düzey3 / Türev AraçlarıSerdar Necdet VATANSEVER 23.05.2022 5 Düzey3 / Türev AraçlarıMaruf CEYLAN 23.05.2022 Düzey3 / Türev AraçlarıBarış BAYDAR 23.05.20sentepe Şişli İSTANBUL 02129487800 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaMurat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comMehmet Necati Tunçer Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comSerdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067407BIST