***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi: Fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı TL ve döviz cinsinden kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacak olup, fon portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sertifikalar, yatırım fonları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak iş bu izahnamenin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu?na bağlı olarak yönetilecektir. Fon portföyünün yönetiminde bu izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak Tebliğde belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve daha fazlası olmayacaktır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve daha fazlası olmayacaktır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074122BIST