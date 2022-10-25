***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 18:08
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı TL ve döviz cinsinden kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacak olup, fon portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sertifikalar, yatırım fonları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak iş bu izahnamenin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu?na bağlı olarak yönetilecektir. Fon portföyünün yönetiminde bu izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak Tebliğde belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve daha fazlası olmayacaktır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve daha fazlası olmayacaktır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074122
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2293
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7801
En Düşük
18,4735
18:05995,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,70
|Açılış
|: 995,49
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6018
|% -0,01
|
|Euro
|18,7552
|18,7801
|% 1,24
|
|Sterlin
|21,5716
|21,6798
|% 1,38
|
|Frank
|18,7823
|18,8954
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|11,72
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.684
|6.765
|7,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|94,05
|94,05
|2,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516