***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 18:10
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, özelleştirme kapsamına alınanlar da dahil olmak üzere Türkiye?de ihraç edilmiş ortalık paylarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak ?eşik değer?in üzerinde bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Yatırım stratejisi temel olarak makro ve mikro analizler, doğrudan şirket ziyaretleri ve hem kalitatif hem de kantitatif derinlemesine şirket incelemeleri ile, piyasa koşulları ve likidite sıkışıklığı gibi sebeplere bağlı olarak potansiyel değerinin çok altında işlem görmekte olan ortaklık paylarının tespit edilmesine dayanmaktadır. Fon stratejisi daha ziyade orta ve uzun vadeli alınan uzun pozisyonlara dayalı olmakla birlikte, riskten korunma ve piyasa dinamiklerinden faydalanma amacıyla çeşitli varlık sınıflarında kısa pozisyonlar da alınabilir. Makroekonomik koşulların gelişimine ve piyasa trendlerindeki önemli değişimlere bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde döviz ve yabancı varlıklara yatırım yapılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074129
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2229
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7784
En Düşük
18,4735
18:05995,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,70
|Açılış
|: 995,49
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5982
|18,6000
|% -0,02
|
|Euro
|18,7512
|18,7737
|% 1,20
|
|Sterlin
|21,5722
|21,6804
|% 1,38
|
|Frank
|18,7851
|18,8983
|% 0,83
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|11,80
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.684
|6.765
|7,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,08
|
|B. Petrol
|94,05
|94,05
|2,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516