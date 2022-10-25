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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.10.2022 18:10
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, özelleştirme kapsamına alınanlar da dahil olmak üzere Türkiye?de ihraç edilmiş ortalık paylarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak ?eşik değer?in üzerinde bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Yatırım stratejisi temel olarak makro ve mikro analizler, doğrudan şirket ziyaretleri ve hem kalitatif hem de kantitatif derinlemesine şirket incelemeleri ile, piyasa koşulları ve likidite sıkışıklığı gibi sebeplere bağlı olarak potansiyel değerinin çok altında işlem görmekte olan ortaklık paylarının tespit edilmesine dayanmaktadır. Fon stratejisi daha ziyade orta ve uzun vadeli alınan uzun pozisyonlara dayalı olmakla birlikte, riskten korunma ve piyasa dinamiklerinden faydalanma amacıyla çeşitli varlık sınıflarında kısa pozisyonlar da alınabilir. Makroekonomik koşulların gelişimine ve piyasa trendlerindeki önemli değişimlere bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde döviz ve yabancı varlıklara yatırım yapılabilir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074129


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MMCAS 5,06 1.890.202 % 10,00  
CANTE 140,80 95.086.203 % 10,00  
DITAS 38,50 26.069.250 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.746.744 % 10,00  
ORMA 54,95 2.902.092 % 9,99  
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Frank 18,7851 18,8983 % 0,83  
Riyal 4,9343 4,9591 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 11,80  
Altın Gr. 995 995 6,64  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.684 6.765 7,00  
Yarım 3.257 3.304 3,00  
Çeyrek 1.633 1.655 3,00  
Gümüş.Ons 19,50 19,54 0,18  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,08  
B. Petrol 94,05 94,05 2,31  
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