***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2023 17:01
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Esra İpek 01.06.2023 15 Düzey3 / Türev Araçları
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Maruf Ceylan 01.10.2018 2010-2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2013-Devam Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kıdemli Portföy Yöneticisi, 17 Düzey 3 / Türev Araçları
Buğra Bilgi 01.10.2018 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2016-Devam Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kıdemli Portföy Yöneticisi, 17 Düzey 3 / Türev Araçları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Esra İpek Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162825
BIST