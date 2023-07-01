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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.07.2023 17:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Esra ipek 01.06.2023 15 Düzey3 / Türev AraçlarI

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Maruf Ceylan 17.02.2020 17 Düzey3 / Türev Araçları

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 MVanli@qinvestportfoy.com
Esra ipek Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 SVatansever@qinvestportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162829


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 60,00 1.089.786 % 0,00  
AYES 18,62 791.178 % 0,00  
AVHOL 98,85 29.318.811 % 0,00  
BRMEN 2,23 667.084 % 0,00  
CMENT 62,90 307.729 % 0,00  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 25,7312 25,8881 % -0,43  
Euro 27,8133 28,1329 % -0,49  
Sterlin 32,9191 33,0842 % 0,63  
Frank 28,9434 29,1177 % 0,47  
Riyal 6,9138 6,9484 % -0,04  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 11,41  
Altın Gr. 1.604 1.604 7,42  
Cumhuriyet 10.687 10.849 337,00  
Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.123 5.343 19,00  
Çeyrek 2.569 2.671 9,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,79 0,20  
Gümüş Gr. 19,02 19,04 0,14  
B. Petrol 75,00 75,00 0,49  
Seans Raporu 12:35
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