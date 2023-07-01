***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2023 17:08
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Esra İpek 01.06.2023 15 Düzey3 / Türev Araçları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Esra İpek Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162832
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3525,8881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1128
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1219
En Düşük
25,5786
12:3528,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1395
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5695
En Düşük
28,0438
12:351.604,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.603,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.596,48
|
1.610,46
En Düşük
1.591,76
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7312
|25,8881
|% -0,43
|
|Euro
|27,8133
|28,1329
|% -0,49
|
|Sterlin
|32,9191
|33,0842
|% 0,63
|
|Frank
|28,9434
|29,1177
|% 0,47
|
|Riyal
|6,9138
|6,9484
|% -0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|11,41
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|7,42
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.343
|19,00
|
|Çeyrek
|2.569
|2.671
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,02
|19,04
|0,14
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,49
|