***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEsra İpek 01.06.2023 15 Düzey3 / Türev AraçlarıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMaruf Ceylan 17 Düzey3 / Türev AraçlarıBuğra Bilgi 17 Düzey3 / Türev Araçlarıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL 02129487800 02129487878 bilgi@qinvestportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaMurat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comSerdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comEsra İpek Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162840BIST