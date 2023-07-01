***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2023 17:18
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Esra İpek 01.06.2023 15
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Maruf Ceylan 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 17 Türev Araçları Lisansı 08.02.2008-300809 Düzey 3 Lisansı 21.01.2009-203635
Buğra Bilgi 24.02.2021 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 17 Düzey 3 Lisansı 28.08.2009-204035 Türev Araçları Lisansı 10.01.2011-301872
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Murat Vanlı Genel Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Esra İpek Müdür 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd. 02129487800 bilgi@qinvestportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162876
BIST