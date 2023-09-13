***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Emre ÇAMLIBEL 23.05.2018 2008-2016 Soyak Holding - CEO 2017-Devam Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 20Mehmet Ali ERGİN 23.05.2018 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesidir. 10Alim TELCİ 23.03.2019 2019-DevamRE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 1Murat VANLI 23.05.2018 2008-2015 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2016-Devam Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim kurulu Üyesi 0Serdar Necdet VATANSEVER 23.05.2018 2011-2015 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 2016-2015 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 0Kubilay Özalp 02.11.2022 2004-2009 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları Bölümü'nde Direktör, 2010-2014 yılında Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürlüğü, 2015 yılında Tacirler Portföy'ün kuruluşunda Portföy Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2020 yılından beri RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir 2Can Güçlü 02.11.2022 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Qinvest LLC Türkiye Sorumlusu 0Maruf Ceylan 02.11.2022 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yönetimi Müdürü 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194383BIST