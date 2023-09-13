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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.09.2023 12:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 23.05.2018 2008-2016 Soyak Holding - CEO 2017-Devam Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 20
Mehmet Ali ERGİN 23.05.2018 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesidir. 10
Alim TELCİ 23.03.2019 2019-DevamRE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 1
Murat VANLI 23.05.2018 2008-2015 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2016-Devam Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim kurulu Üyesi 0
Serdar Necdet VATANSEVER 23.05.2018 2011-2015 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 2016-2015 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 0
Kubilay Özalp 02.11.2022 2004-2009 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları Bölümü'nde Direktör, 2010-2014 yılında Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürlüğü, 2015 yılında Tacirler Portföy'ün kuruluşunda Portföy Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2020 yılından beri RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir 2
Can Güçlü 02.11.2022 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Qinvest LLC Türkiye Sorumlusu 0
Maruf Ceylan 02.11.2022 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yönetimi Müdürü 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194383


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Tam 11.038 11.105 -52,00  
Yarım 5.536 5.576 -26,00  
Çeyrek 2.760 2.788 -13,00  
Gümüş.Ons 22,87 22,91 -0,17  
Gümüş Gr. 19,81 19,84 -0,10  
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