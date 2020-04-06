***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2020 16:19
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,38
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,38
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
118852
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 78,41
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,59
- Kurucu (%)
% 96,1
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,9
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,65
d) Diğer Giderler (%)
% 13,76
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835262
BIST
17:0991.847
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 2.294,55
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.892
En Düşük
90.631
17:096,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:097,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:09359,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 8,75
|Açılış
|: 359,32
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.841.078
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.863.884
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.763.495
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.296
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.853.224
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|1.969.964
|% -10,00
|
|INFO
|5,81
|23.844.916
|% -9,08
|
|MTRYO
|2,54
|35.763.504
|% -8,96
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|538.540.174
|% 9,98
|
|GARAN
|7,73
|527.823.977
|% 2,52
|
|THYAO
|9,19
|515.947.781
|% 2,91
|
|PETKM
|3,45
|470.091.842
|% 1,17
|
|ASELS
|23,74
|346.799.456
|% 2,33
|
|PETKM
|3,45
|470.091.842
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,06
|140.572.172
|% 6,00
|
|YKBNK
|1,87
|214.564.651
|% 2,75
|
|GSRAY
|2,20
|195.863.884
|% 10,00
|
|KARSN
|1,37
|120.124.277
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3007
|8,3423
|% 0,76
|
|Frank
|6,8975
|6,9391
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.650
|30,17
|
|Altın Gr.
|358
|359
|8,09
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
|
Seans Raporu
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2434, 04 artarak (% 2.29 ) 108, 901
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17:21SILVR
Yüzde 9.60 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 281, 708 adet işlem
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17:19TMSN
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 285, 560 adet işlem