***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.04.2021 19:53
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,45
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,45
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
180441,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 72,79
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,9
- Kurucu (%)
% 92,25
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 7,75
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,35
d) Diğer Giderler (%)
% 4,68
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923588
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0408
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,86
|Açılış
|: 450,26
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1088
|8,1117
|% -0,50
|
|Euro
|9,5836
|9,6061
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,2506
|11,3070
|% 0,09
|
|Frank
|8,6324
|8,6844
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1576
|2,1684
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,27
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-2,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 416 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TAVHL, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 62 artarak (% 0.62 ) 1, 240
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, JANTS, OLMIP, MARKA, DERHL, ERBOS, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, RTALB, FORMT, BJKAS, BTCIM, RODRG, UTPYA, TRILC, IDEAS, GLRYH