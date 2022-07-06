***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2022 00:38
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
682866,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 67,97
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,43
- Kurucu (%)
% 86,67
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 13,33
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,16
d) Diğer Giderler (%)
% 12,41
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041939
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0554
En Düşük
16,9505
18:0517,5211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0536
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,5211
En Düşük
17,4244
18:05966,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,86
|Açılış
|: 966,69
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
968,24
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9782
|16,9798
|% 0,04
|
|Euro
|17,4123
|17,5211
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,2724
|20,3740
|% 0,22
|
|Frank
|17,4891
|17,5945
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5160
|4,5387
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|3,69
|
|Altın Gr.
|965
|966
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.459
|6.618
|16,00
|
|Yarım
|3.161
|3.236
|8,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.617
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,98
|