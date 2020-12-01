***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
01.12.2020 17:05
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
QINVEST PORTFÖY ELZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yeni Unvan
QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/12/2020
Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890787
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0890
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05455,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 8,96
|Açılış
|: 455,98
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8363
|7,8421
|% 0,21
|
|Euro
|9,4190
|9,4248
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,4516
|10,5040
|% 0,50
|
|Frank
|8,6543
|8,7065
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|30,04
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,18
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,27
|
|B. Petrol
|47,54
|47,54
|-0,34
|