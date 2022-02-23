***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
23.02.2022 17:47
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Qinvest Portföy İkinci Serbest Fon
Yeni Unvan
Qinvest Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/02/2022
Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003787
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
18:0515,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
18:05847,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,69
|Açılış
|: 847,33
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7965
|13,8044
|% 0,01
|
|Euro
|15,6292
|15,6476
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,6457
|18,7392
|% -0,26
|
|Frank
|14,9665
|15,0566
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6656
|3,6840
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|9,08
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,80
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,16
|
|B. Petrol
|94,24
|94,24
|0,39
|