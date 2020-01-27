***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23/01/2020 tarih ve 7/108 sayılı toplantısında kuruluşuna izin verilen Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814622BIST