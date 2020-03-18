***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.03.2020 15:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830379
BIST
16:3586.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -699,07
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:356,4583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0597
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:357,0411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:35311,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,82
|Açılış
|: 311,71
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.384.804
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.977.455
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.480.231
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.243.517
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.140.288
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.254.552
|% -9,96
|
|THYAO
|8,06
|844.845.063
|% 1,00
|
|ASELS
|22,06
|611.724.716
|% 0,36
|
|GARAN
|8,26
|505.502.749
|% -1,55
|
|ISCTR
|5,07
|336.069.426
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,00
|229.422.756
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,00
|229.422.756
|% -2,44
|
|THYAO
|8,06
|844.845.063
|% 1,00
|
|ODAS
|1,22
|113.843.123
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,43
|221.140.288
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|58.693.279
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6188
|7,6570
|% -0,90
|
|Frank
|6,6577
|6,6978
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7155
|1,7241
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-24,82
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.073
|2.126
|-1,75
|
|Yarım
|1.002
|1.029
|-0,85
|
|Çeyrek
|503
|514
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|12,14
|12,17
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|-1,96
|