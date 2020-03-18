***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.03.2020 15:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830380
BIST
16:2685.872
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -905,25
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:266,4504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0518
|Açılış
|: 6,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:267,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:26313,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,31
|Açılış
|: 313,22
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.479.679
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.973.704
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.380.632
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.234.301
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.100.200
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.251.836
|% -9,96
|
|THYAO
|8,04
|831.472.804
|% 0,75
|
|ASELS
|22,04
|598.204.995
|% 0,27
|
|GARAN
|8,24
|495.094.951
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,05
|334.042.829
|% -2,70
|
|YKBNK
|1,99
|226.400.458
|% -2,93
|
|YKBNK
|1,99
|226.400.458
|% -2,93
|
|THYAO
|8,04
|831.472.804
|% 0,75
|
|ODAS
|1,20
|112.084.703
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|221.100.200
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|58.454.904
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6272
|7,6654
|% -0,79
|
|Frank
|6,6589
|6,6991
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7145
|1,7231
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|-24,56
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.069
|2.122
|-5,82
|
|Yarım
|1.000
|1.027
|-2,81
|
|Çeyrek
|502
|513
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|-1,82
|