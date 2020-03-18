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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.03.2020 15:26
GÜNCEL HABERLER



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASLAN 34,76 1.380.598 % 10,00  
ADANA 6,82 10.973.159 % 10,00  
RTALB 3,63 1.479.603 % 10,00  
MTRYO 5,06 221.233 % 10,00  
ADNAC 1,88 2.233.361 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6290 7,6673 % -0,76  
Frank 6,6602 6,7003 % 0,46  
Riyal 1,7146 1,7232 % 0,96  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.506 1.507 -21,95  
Altın Gr. 311 311 -3,62  
Cumhuriyet 2.081 2.113 -4,00  
Tam 2.068 2.121 -7,68  
Yarım 999 1.026 -3,72  
Çeyrek 501 513 -1,86  
Gümüş.Ons 12,17 12,21 -0,43  
Gümüş Gr. 2,51 2,52 -0,08  
B. Petrol 27,07 27,07 -1,66  
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