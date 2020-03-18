***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.03.2020 15:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830381
BIST
16:2385.914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -864,05
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:236,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0542
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:237,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:23312,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,70
|Açılış
|: 312,82
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.380.598
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.973.159
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.479.603
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.233.361
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.086.420
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.251.332
|% -9,96
|
|THYAO
|8,05
|828.286.340
|% 0,88
|
|ASELS
|22,06
|595.396.376
|% 0,36
|
|GARAN
|8,24
|493.247.009
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,07
|333.609.944
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,01
|224.523.423
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,01
|224.523.423
|% -1,95
|
|THYAO
|8,05
|828.286.340
|% 0,88
|
|ODAS
|1,20
|111.886.529
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|221.086.420
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|58.404.350
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6290
|7,6673
|% -0,76
|
|Frank
|6,6602
|6,7003
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7146
|1,7232
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|-21,95
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.068
|2.121
|-7,68
|
|Yarım
|999
|1.026
|-3,72
|
|Çeyrek
|501
|513
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|12,17
|12,21
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,07
|27,07
|-1,66
|