***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.03.2020 15:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830385
BIST
15:3885.738
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.039,95
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
15:386,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0724
|Açılış
|: 6,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
15:387,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
15:38314,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 314,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.471.845
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.931.305
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.263.839
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.232.107
|% 9,94
|
|PKENT
|89,10
|46.980
|% -10,00
|
|TSPOR
|2,43
|220.592.194
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|THYAO
|8,03
|777.543.412
|% 0,63
|
|ASELS
|22,10
|550.481.623
|% 0,55
|
|GARAN
|8,23
|468.947.419
|% -1,91
|
|ISCTR
|5,06
|322.088.575
|% -2,50
|
|TSPOR
|2,43
|220.592.194
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,00
|215.792.493
|% -2,44
|
|THYAO
|8,03
|777.543.412
|% 0,63
|
|ODAS
|1,20
|109.219.344
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|220.592.194
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|55.179.335
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6476
|7,6859
|% -0,52
|
|Frank
|6,7022
|6,7426
|% 1,10
|
|Riyal
|1,7186
|1,7272
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-25,69
|
|Altın Gr.
|314
|315
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|15,00
|
|Tam
|2.088
|2.142
|13,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|6,54
|
|Çeyrek
|506
|518
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,21
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|27,41
|27,41
|-1,32
|