***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.03.2020 15:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830388
BIST
15:2686.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -696,82
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
15:266,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0738
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4731
En Düşük
6,3873
15:267,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
15:26314,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,13
|Açılış
|: 313,94
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.471.820
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.931.298
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.263.839
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.228.345
|% 9,94
|
|PKENT
|89,10
|46.980
|% -10,00
|
|TSPOR
|2,43
|220.401.945
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|THYAO
|8,04
|772.651.811
|% 0,75
|
|ASELS
|22,12
|545.560.303
|% 0,64
|
|GARAN
|8,25
|464.575.525
|% -1,67
|
|ISCTR
|5,07
|318.893.438
|% -2,31
|
|TSPOR
|2,43
|220.401.945
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,00
|212.734.637
|% -2,44
|
|THYAO
|8,04
|772.651.811
|% 0,75
|
|ODAS
|1,20
|109.183.986
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|220.401.945
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|54.719.678
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6410
|7,6794
|% -0,61
|
|Frank
|6,7004
|6,7408
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7186
|1,7272
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,58
|
|Altın Gr.
|315
|315
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|15,00
|
|Tam
|2.090
|2.144
|15,38
|
|Yarım
|1.010
|1.037
|7,44
|
|Çeyrek
|507
|518
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,19
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|-1,35
|