***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.01.2021 13:17
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Yeni Fon, Qinvest Portföy İkinci Katılım Serbest Fon
izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903637
BIST
13:151.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:157,4045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:159,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:15445,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,44
|Açılış
|: 445,31
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:15
|DITAS
|40,92
|4.285.516
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|6.156.222
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,67
|82.102.711
|% -7,70
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|AVHOL
|7,36
|12.449.494
|% -5,28
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,55
|1.154.426.355
|% 3,66
|
|GARAN
|10,20
|939.274.361
|% 1,49
|
|KARSN
|4,42
|699.554.041
|% 6,76
|
|SISE
|7,96
|489.416.307
|% -1,73
|
|THYAO
|13,33
|468.178.394
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,55
|1.154.426.355
|% 3,66
|
|KARSN
|4,42
|699.554.041
|% 6,76
|
|SKBNK
|1,59
|227.647.076
|% 0,63
|
|TSKB
|1,97
|268.999.188
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,48
|199.375.734
|% 2,07
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4023
|7,4045
|% -0,20
|
|Euro
|8,9953
|9,0069
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,1313
|10,1821
|% 0,37
|
|Frank
|8,3105
|8,3606
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9671
|1,9770
|% -0,15
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|1,53
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|4,15
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|2,01
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,00
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,44
|