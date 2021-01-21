***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarYeni Fon, Qinvest Portföy İkinci Katılım Serbest Fonizahnamesi ve yatırımcı bilgi formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903637BIST