***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2021 14:16
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EIC Duyuru Metni (izahname Değişikliği)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917253
BIST
15:311.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.562
15:317,4670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0375
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:318,9393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:31415,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 415,44
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,87
BIST En Aktif Hisseler15:31
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.339.440
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.131.713
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|NIBAS
|24,40
|23.806.984
|% -8,27
|
|KATMR
|4,59
|358.106.071
|% -8,20
|
|SASA
|43,38
|2.450.895.846
|% -6,63
|
|SISE
|7,81
|1.079.511.869
|% 1,56
|
|KOZAL
|128,10
|881.604.357
|% -0,70
|
|GARAN
|9,09
|670.216.419
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,38
|533.239.437
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|533.239.437
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|1.079.511.869
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,48
|473.375.018
|% 2,96
|
|TSKB
|1,72
|202.119.281
|% 0,58
|
|PETKM
|6,23
|521.966.808
|% 0,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4601
|7,4670
|% -0,50
|
|Euro
|8,9305
|8,9393
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,3733
|10,4253
|% -0,35
|
|Frank
|8,0305
|8,0788
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9824
|1,9923
|% -0,46
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|6,09
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|-6,01
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|-2,90
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,68
|68,68
|0,78
|