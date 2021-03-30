***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2021 20:27
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922009
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1593
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1439
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05452,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,27
|Açılış
|: 452,21
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3539
|8,3588
|% 1,94
|
|Euro
|9,7977
|9,8116
|% 1,49
|
|Sterlin
|11,4338
|11,4911
|% 1,73
|
|Frank
|8,8367
|8,8899
|% 1,75
|
|Riyal
|2,2224
|2,2336
|% 2,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-30,06
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
-
17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem