***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2021 20:27
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922008
BIST
10:131.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
10:138,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3986
En Düşük
8,3008
10:139,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0879
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9109
En Düşük
9,7349
10:13454,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,67
|Açılış
|: 454,00
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler10:13
|RTALB
|30,66
|7.994.748
|% 9,97
|
|TRILC
|60,90
|12.480.176
|% 9,93
|
|KONTR
|70,90
|21.653.682
|% 7,83
|
|PSDTC
|28,00
|3.289.481
|% 7,12
|
|PSDTC
|28,00
|3.289.481
|% 7,12
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|QNBFB
|54,50
|45.290
|% -3,54
|
|MARKA
|5,40
|61.396
|% -1,64
|
|HUBVC
|16,82
|1.133.326
|% -1,06
|
|BERA
|22,26
|1.344.721
|% -0,89
|
|KONTR
|70,90
|21.653.682
|% 7,83
|
|KRVGD
|18,29
|18.690.404
|% -0,76
|
|TRILC
|60,90
|12.480.176
|% 9,93
|
|FADE
|19,19
|11.377.644
|% 1,53
|
|TURSG
|6,26
|8.451.883
|% 1,29
|
|KRVGD
|18,29
|18.690.404
|% -0,76
|
|KONTR
|70,90
|21.653.682
|% 7,83
|
|TRILC
|60,90
|12.480.176
|% 9,93
|
|ESEN
|38,58
|6.378.494
|% 1,26
|
|ISKPL
|45,60
|6.114.646
|% 0,88
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3475
|8,3487
|% 0,31
|
|Euro
|9,8528
|9,8622
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,4821
|11,5397
|% 0,60
|
|Frank
|8,8508
|8,9041
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2271
|2,2382
|% 0,56
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|1,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,42
|
Seans Raporu
10:13
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10:26RTALB
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10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 69 artarak (% 0.31 ) 1, 208
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