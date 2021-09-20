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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.09.2021 16:18



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964543


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Altın Gr. 490 491 2,51  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,03  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 74,44 74,44 -0,90  
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