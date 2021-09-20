***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.09.2021 16:18
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964543
BIST
17:231.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -30,45
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
17:238,6640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
17:2310,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0452
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
17:23490,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,76
|Açılış
|: 490,78
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:20
|EDIP
|3,76
|48.204.798
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.450.910
|% 9,92
|
|OYLUM
|8,14
|23.630.982
|% 9,85
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|NUGYO
|13,23
|11.109.304
|% -9,94
|
|KTSKR
|58,45
|5.395.542
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,74
|34.161.246
|% -9,87
|
|BMSCH
|8,56
|40.909.234
|% -8,64
|
|BRYAT
|377,80
|65.297.957
|% -7,79
|
|TEZOL
|18,93
|1.463.352.558
|% 2,66
|
|THYAO
|12,83
|1.352.835.970
|% 0,86
|
|GARAN
|9,08
|1.026.091.939
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,36
|504.353.860
|% -3,67
|
|EREGL
|16,52
|439.005.687
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,36
|504.353.860
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,78
|205.193.428
|% -2,20
|
|GARAN
|9,08
|1.026.091.939
|% -3,30
|
|THYAO
|12,83
|1.352.835.970
|% 0,86
|
|ODAS
|1,34
|130.671.273
|% -3,60
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6653
|8,6685
|% 0,25
|
|Euro
|10,1502
|10,1812
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,8089
|11,8681
|% -0,25
|
|Frank
|9,2931
|9,3490
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3050
|2,3165
|% 0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,19
|
|Altın Gr.
|490
|491
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,44
|74,44
|-0,90
|