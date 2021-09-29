***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.09.2021 10:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965657
BIST
11:521.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
11:528,8519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
11:5210,3333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0443
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
11:52495,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 495,84
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BEYAZ
|8,99
|8.090.848
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.729.937
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|KAPLM
|23,38
|2.045.606
|% 7,74
|
|BURCE
|26,24
|7.822.536
|% 6,23
|
|KTSKR
|41,04
|108.869.962
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|455.896
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,99
|7.016.550
|% -6,55
|
|GARFA
|13,49
|4.502.579
|% -5,66
|
|KIMMR
|3,35
|73.961.266
|% -5,63
|
|GARAN
|8,97
|442.776.727
|% 1,47
|
|THYAO
|13,81
|382.637.507
|% 0,22
|
|KOZAL
|96,85
|281.194.914
|% 2,65
|
|TUPRS
|112,40
|228.363.129
|% -0,44
|
|ORCAY
|19,04
|196.196.329
|% -0,05
|
|GARAN
|8,97
|442.776.727
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,36
|95.190.406
|% 0,85
|
|PEKGY
|0,98
|29.898.789
|% 2,08
|
|THYAO
|13,81
|382.637.507
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,20
|136.143.474
|% 0,58
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8496
|8,8519
|% -0,21
|
|Euro
|10,3258
|10,3333
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9287
|11,9886
|% -0,31
|
|Frank
|9,4943
|9,5515
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3535
|2,3653
|% -0,13
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|9,04
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|10,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|14,86
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|7,19
|
|Çeyrek
|793
|811
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|-0,61
|