***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2021 09:31
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Qinvest Portföy Birinci Serbest Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973324
BIST
13:551.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,74
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
13:559,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0505
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:5511,0436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0703
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:55548,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,79
|Açılış
|: 548,35
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:55
|ZRGYO
|2,20
|8.047.252
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|13.582.792
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|130.717.970
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.449.502
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|19.916.603
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|6.992.321
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|77.455.431
|% -9,91
|
|EGSER
|14,32
|34.953.460
|% -9,65
|
|BIOEN
|24,14
|223.046.181
|% -8,35
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|GARAN
|10,12
|1.730.921.388
|% 2,74
|
|SISE
|8,45
|639.961.822
|% -2,42
|
|THYAO
|15,27
|599.467.465
|% 2,00
|
|SASA
|30,12
|487.003.176
|% -2,96
|
|BIMAS
|62,55
|472.765.109
|% 0,64
|
|GARAN
|10,12
|1.730.921.388
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,79
|417.624.605
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|254.101.877
|% 2,63
|
|SISE
|8,45
|639.961.822
|% -2,42
|
|AKBNK
|5,96
|448.085.395
|% 1,71
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5350
|9,5391
|% -0,53
|
|Euro
|11,0328
|11,0436
|% -0,63
|
|Sterlin
|12,9870
|13,0522
|% -0,70
|
|Frank
|10,3913
|10,4539
|% -0,35
|
|Riyal
|2,5363
|2,5491
|% -0,49
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|3,17
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.607
|3.661
|6,00
|
|Tam
|3.593
|3.683
|6,97
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|3,37
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|0,82
|