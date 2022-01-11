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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.01.2022 15:37
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup   
  
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 25.00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
b) Kar payı kullanım tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir. 
c) Kar payı ödeme tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992753


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ORCAY 36,30 17.261.967 % 10,00  
UZERB 61,90 683.562 % 9,95  
BLCYT 15,48 27.008.602 % 9,94  
KRDMA 10,43 126.315.536 % 9,79  
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Riyal 3,6736 3,6921 % 0,08  
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Altın Ons 1.807 1.807 5,56  
Altın Gr. 804 804 3,36  
Cumhuriyet 5.338 5.419 28,00  
Tam 5.315 5.448 28,62  
Yarım 2.569 2.635 13,84  
Çeyrek 1.289 1.318 6,93  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 0,14  
Gümüş Gr. 10,04 10,05 0,06  
B. Petrol 82,08 82,08 1,21  
Seans Raporu 15:35
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