***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarQinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olupa) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 25.00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.b) Kar payı kullanım tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir.c) Kar payı ödeme tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir.Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992753BIST