***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2022 15:37
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 25.00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
b) Kar payı kullanım tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir.
c) Kar payı ödeme tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir.
Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992753
BIST
15:372.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,79
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:3713,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0299
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:3715,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0463
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
15:37803,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,98
|Açılış
|: 803,34
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ORCAY
|36,30
|17.261.967
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.008.602
|% 9,94
|
|KRDMA
|10,43
|126.315.536
|% 9,79
|
|KRDMB
|10,42
|62.449.220
|% 9,68
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,00
|61.315.354
|% -6,15
|
|RALYH
|10,78
|56.708.371
|% -5,19
|
|PKART
|18,00
|5.225.293
|% -4,46
|
|LIDFA
|4,12
|18.388.730
|% -3,96
|
|KRDMD
|12,54
|4.482.121.229
|% 8,57
|
|THYAO
|27,18
|3.795.827.053
|% 1,80
|
|SISE
|14,89
|1.055.594.535
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,77
|1.005.592.251
|% 1,89
|
|PETKM
|9,61
|880.811.961
|% -0,41
|
|KRDMD
|12,54
|4.482.121.229
|% 8,57
|
|YKBNK
|3,77
|1.005.592.251
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,43
|552.321.584
|% 0,41
|
|THYAO
|27,18
|3.795.827.053
|% 1,80
|
|ODAS
|1,38
|169.485.837
|% 0,00
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8353
|13,8507
|% 0,22
|
|Euro
|15,6874
|15,7049
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7345
|18,8284
|% 0,13
|
|Frank
|14,8646
|14,9541
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6736
|3,6921
|% 0,08
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,56
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,36
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.419
|28,00
|
|Tam
|5.315
|5.448
|28,62
|
|Yarım
|2.569
|2.635
|13,84
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,06
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,21
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:52ULUUN
Yüzde 5.62 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 358, 912 adet işlem
-
15:51TETMT
Yüzde 5.26 oranında artışla 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 403 adet işlem
-
15:50CELHA
Yüzde 6.91 oranında artışla 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 580, 555 adet işlem
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 39 artarak (% 0.40 ) 1, 844
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, BRMEN, ORCAY, BLCYT, EMNIS