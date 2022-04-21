***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2022 14:42
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/04/2022 tarihi itibariyle hesaplanan ve 21/04/2022 tarihinde açıklanan 2408.369156 fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (22/04/2022 – 28/04/2022 tarihleri arasında) katılma payı ihracı yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022664
BIST
15:092.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.559
En Düşük
2.531
15:0914,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
15:0916,0141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0822
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:09917,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,01
|Açılış
|: 917,37
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:07
|IHAAS
|19,25
|12.341.594
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.720.216
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|22.964.365
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.882.178
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,14
|2.656.007.668
|% 7,90
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,23
|145.600.864
|% -4,15
|
|MANAS
|26,32
|58.131.868
|% -3,87
|
|YKSLN
|8,99
|50.040.824
|% -3,33
|
|KAPLM
|50,45
|6.853.733
|% -3,26
|
|EKGYO
|3,14
|2.656.007.668
|% 7,90
|
|HALKB
|6,24
|1.042.390.647
|% 4,70
|
|ODAS
|2,57
|566.379.606
|% -1,53
|
|KOZAL
|173,40
|454.126.325
|% 0,06
|
|ENJSA
|15,26
|278.926.655
|% -2,18
|
|ODAS
|2,57
|566.379.606
|% -1,53
|
|HLGYO
|2,18
|190.706.080
|% 2,83
|
|MOBTL
|1,81
|104.283.284
|% 1,69
|
|HUNER
|3,23
|145.600.864
|% -4,15
|
|CONSE
|4,35
|149.064.879
|% -0,91
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6956
|14,6988
|% 0,19
|
|Euro
|16,0075
|16,0184
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,0854
|19,1812
|% -0,15
|
|Frank
|15,4179
|15,5108
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9063
|3,9259
|% 0,17
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-15,91
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-19,00
|
|Tam
|6.059
|6.210
|-19,06
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|-9,22
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,24
|
Seans Raporu
15:07
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-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 01 artarak (% 1.45 ) 2, 862
-
15:22DAGI
Yüzde 4.80 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 736, 857 adet işlem
-
15:21EKGYO
Yüzde 7.90 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 866, 675, 934 adet işlem
-
15:20INVEO
Yüzde 5.39 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 408, 039 adet işlem
-
15:19NETAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 049, 382 adet işlem