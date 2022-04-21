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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.04.2022 14:42
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

20/04/2022 tarihi itibariyle hesaplanan ve 21/04/2022 tarihinde açıklanan 2408.369156 fon birim pay değeri üzerinden takip eden 5 iş günü içerisinde (22/04/2022 – 28/04/2022 tarihleri arasında) katılma payı ihracı yapılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022664


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DAGHL 23,32 8.720.216 % 10,00  
SMART 6,27 22.964.365 % 10,00  
TRCAS 5,79 52.882.178 % 9,87  
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Altın Gr. 915 915 -8,26  
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Tam 6.059 6.210 -19,06  
Yarım 2.929 3.004 -9,22  
Çeyrek 1.469 1.502 -4,61  
Gümüş.Ons 24,68 24,70 -0,52  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,27  
B. Petrol 108 108 1,24  
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