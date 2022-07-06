***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.07.2022 00:46
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 80.00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
b) Kar payı kullanım tarihi 07.07.2022 olarak belirlenmiştir.
c) Kar payı ödeme tarihi 07.07.2022 olarak belirlenmiştir.
Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041958
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0517,0002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0267
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0554
En Düşük
16,9505
18:0517,5122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0447
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,5122
En Düşük
17,4244
18:05966,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,72
|Açılış
|: 966,56
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
968,24
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9402
|17,0652
|% 0,54
|
|Euro
|17,4134
|17,5211
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,2484
|20,3499
|% 0,11
|
|Frank
|17,4701
|17,5754
|% 0,13
|
|Riyal
|4,5119
|4,5345
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|2,71
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.457
|6.616
|14,00
|
|Yarım
|3.161
|3.235
|7,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.617
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,98
|