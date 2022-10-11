***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 18:15
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. RE PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından kar payı dağıtımı yapılacak olup
a) 1 adet fon katılma belgesine ödenecek nakit kar payı brüt 40.00 TL olarak belirlenmiştir.
b) Kar payı kullanım tarihi 12.10.2022 olarak belirlenmiştir.
c) Kar payı ödeme tarihi 12.10.2022 olarak belirlenmiştir.
Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070905
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,5931
En Düşük
18,5241
18:0518,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0503
En Düşük
18,0063
18:05994,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,18
|Açılış
|: 994,76
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5431
|18,5837
|% -0,01
|
|Euro
|17,9947
|18,0503
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,3024
|20,4042
|% -0,15
|
|Frank
|18,5421
|18,6538
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9250
|4,9497
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|0,03
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.681
|6.760
|-8,00
|
|Yarım
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
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17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR