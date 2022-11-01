***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2022 16:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişilşliği PBK Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075914
BIST
16:254.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 75,81
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:2518,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:2518,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1130
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:25989,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,99
|Açılış
|: 989,86
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:23
|AKCNS
|48,40
|58.321.462
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.625.266
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.779.816
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.724.606
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,78
|103.182.152
|% -9,26
|
|LIDER
|48,62
|143.888.939
|% -8,26
|
|VERTU
|32,96
|154.744.676
|% -7,93
|
|KRTEK
|25,20
|92.056.672
|% -7,89
|
|PNSUT
|46,90
|80.471.976
|% -7,86
|
|THYAO
|101,80
|4.913.623.198
|% 0,49
|
|SASA
|128,40
|3.629.185.731
|% 6,82
|
|ASELS
|33,52
|2.883.798.259
|% 4,03
|
|SISE
|33,34
|2.779.232.310
|% 0,36
|
|AKBNK
|14,85
|2.355.928.467
|% 1,57
|
|EKGYO
|4,49
|2.331.245.278
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,46
|2.133.799.099
|% 2,71
|
|ISCTR
|9,37
|1.713.124.665
|% 0,54
|
|AKBNK
|14,85
|2.355.928.467
|% 1,57
|
|TSKB
|3,03
|470.846.294
|% 0,66
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6226
|% 0,09
|
|Euro
|18,5039
|18,5144
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4429
|21,5505
|% 0,86
|
|Frank
|18,6565
|18,7689
|% 0,90
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,09
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|19,14
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,39
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.654
|6.708
|57,00
|
|Yarım
|3.242
|3.277
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,82
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|2,53
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:39DGNMO
Yüzde 6.93 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 932 adet işlem
-
16:38EUHOL
Yüzde 5.47 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 037, 249 adet işlem
-
16:37YAPRK
Yüzde 6.03 oranında artışla 53.65 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 028 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 4, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 62, 817.00 milyon TL de
-
16:35GESAN
Yüzde 6.83 oranında artışla 175.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 391, 080 adet işlem