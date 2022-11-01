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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.11.2022 16:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075914


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 48,40 58.321.462 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.625.266 % 10,00  
EDATA 22,24 74.779.816 % 9,99  
NTGAZ 32,62 268.724.606 % 9,98  
BALAT 11,80 2.755.396 % 9,97  
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16:23 Alış Satış %  
Dolar 18,6168 18,6226 % 0,09  
Euro 18,5039 18,5144 % 0,60  
Sterlin 21,4429 21,5505 % 0,86  
Frank 18,6565 18,7689 % 0,90  
Riyal 4,9387 4,9635 % 0,09  
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16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 19,14  
Altın Gr. 990 990 13,39  
Cumhuriyet 6.621 6.722 51,00  
Tam 6.654 6.708 57,00  
Yarım 3.242 3.277 28,00  
Çeyrek 1.626 1.638 14,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,82 0,64  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,48  
B. Petrol 95,34 95,34 2,53  
Seans Raporu 16:23
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