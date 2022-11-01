***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2022 16:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişilşliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075915
BIST
18:004.047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 67,94
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0018,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0018,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3388
18:00985,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,26
|Açılış
|: 985,12
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KRGYO
|8,69
|89.655.400
|% 10,00
|
|GESAN
|180,40
|329.894.463
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.887.920
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.819.635
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.422.641
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|119.947.678
|% -9,93
|
|LIDER
|48,48
|155.848.378
|% -8,53
|
|VERTU
|32,84
|169.553.272
|% -8,27
|
|KRTEK
|25,12
|103.255.905
|% -8,19
|
|TRCAS
|21,90
|336.664.739
|% -8,06
|
|THYAO
|102,30
|6.163.062.939
|% 0,99
|
|SASA
|131,00
|4.294.836.297
|% 8,99
|
|ASELS
|33,34
|3.658.280.371
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.437.364.237
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,54
|3.095.761.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|4,50
|2.715.768.901
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,24
|2.661.880.631
|% 0,33
|
|ISCTR
|9,12
|2.455.934.020
|% -2,15
|
|AKBNK
|14,54
|3.095.761.540
|% -0,55
|
|TSKB
|2,98
|628.980.598
|% -1,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6163
|18,6261
|% 0,11
|
|Euro
|18,3921
|18,4039
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,2847
|21,3915
|% 0,12
|
|Frank
|18,5374
|18,6491
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|12,32
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,50
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.624
|6.685
|34,00
|
|Yarım
|3.227
|3.266
|17,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.632
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,32
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|1,89
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de