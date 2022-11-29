***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2022 11:53
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082868
BIST
14:584.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:5818,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:5819,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0834
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:581.052,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.052,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:56
|AKSGY
|6,38
|155.732.524
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.432.343
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.991.427
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,71
|53.974.244
|% -8,05
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|PRDGS
|16,19
|87.002.791
|% -6,95
|
|SEGYO
|3,31
|275.051.183
|% -5,97
|
|THYAO
|116,80
|7.503.879.733
|% 1,48
|
|SISE
|38,70
|5.643.041.317
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,81
|3.252.328.642
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,93
|3.105.925.129
|% 0,25
|
|EKGYO
|7,22
|3.013.191.430
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|3.013.191.430
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|783.044.718
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,93
|3.105.925.129
|% 0,25
|
|KRDMD
|14,81
|3.252.328.642
|% 3,49
|
|ISCTR
|10,29
|2.222.867.427
|% -0,39
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6314
|18,6396
|% 0,07
|
|Euro
|19,3393
|19,3472
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,3402
|22,4522
|% 0,69
|
|Frank
|19,5443
|19,6621
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,01
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|15,53
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|10,46
|
|Cumhuriyet
|7.004
|7.110
|16,00
|
|Tam
|7.035
|7.095
|59,00
|
|Yarım
|3.412
|3.469
|29,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.734
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,81
|0,26
|
|B. Petrol
|86,36
|86,36
|2,47
|